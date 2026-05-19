El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha citado a declarar al expresidente del Gobierno de España el próximo 2 de junio en una causa que sigue bajo instrucción.

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado imputar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con el rescate de la aerolínea durante la pandemia.

El magistrado José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno español a la compañía Plus Ultra en forma de ayudas públicas en los primeros meses de la COVID-19.

En el marco de esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Zapatero como imputado el próximo 2 de junio. Además, ha ordenado el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, unas diligencias que se están llevando a cabo en este momento.

El juez también investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con la concesión y el destino de las ayudas.

La instrucción continúa abierta en la Audiencia Nacional y, según las mismas fuentes, se ha levantado el secreto de sumario.