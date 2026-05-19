El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.
La Audiencia Nacional investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha citado a declarar al expresidente del Gobierno de España el próximo 2 de junio en una causa que sigue bajo instrucción.
El juez de la Audiencia Nacional ha acordado imputar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con el rescate de la aerolínea durante la pandemia.
El magistrado José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno español a la compañía Plus Ultra en forma de ayudas públicas en los primeros meses de la COVID-19.
En el marco de esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Zapatero como imputado el próximo 2 de junio. Además, ha ordenado el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, unas diligencias que se están llevando a cabo en este momento.
El juez también investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con la concesión y el destino de las ayudas.
La instrucción continúa abierta en la Audiencia Nacional y, según las mismas fuentes, se ha levantado el secreto de sumario.
Reacciones
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido explicaciones al Gobierno de España.
Tellado ha calificado esta imputación de “corrupción y blanqueo de capitales” como de una “gravedad extrema” y ha afirmado que “no solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. Además, ha reclamado al Ejecutivo que dé “explicaciones ya” y ha asegurado que “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha "colapsado". En una entrevista ha destacado además que con su propio colapso, los socialistas también "ha llevado al colapso a la nación".
Por ello, también ha pedido al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dé un paso al frente" y presente una moción de censura contra Sánchez.
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