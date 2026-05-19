Zapatero asegura que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes, tras su imputación en la causa de Plus Ultra, que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea.
"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios. Las declaraciones las ha realizado tras recibir este martes por la mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.
Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.
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