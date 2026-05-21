AEBren eta Kubaren arteko tentsioa areagotu egin da Raul Castroren auzipetzearekin: Washingtonek hegazkin-ontzi bat jarri du Karibean

Auzipetzearekin batera esku-hartze militar baten mamua berpiztu da uhartean; izan ere, Nicolas Maduro ere auzipetu egin zuten Venezuelako operazio militarra abiatu aurretik.

Estatu Batuek Habanan duten enbaxadaren irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Tentsioa gero eta handiagoa da Kuban. AEBk asteazken arratsaldean iragarri zuten Raul Castro auzipetu egin dutela, 1990eko hamarkadan ustez egindako hainbat deliturengatik, eta, segidan, Washingtonek mugimendu gehiago egin ditu.

AEBko Estatu idazkari Marco Rubiok mezu bat bidali zion bart Kubako herriari, agintari kubatarren "tutoretzarik gabeko harreman" bat abiatzeko deia eginez. Horrez gain, AEBko Gobernuak iragarri du Nimitz hegazkin-ontzia Karibeko uretan zabaldu duela, Kubari egindako presioaren erdian.

Nimitz hegazkin-ontzia

AEBko Armadak asteazken honetan jakinarazi du Nimitz hegazkin-ontzia Karibe itsasoan duela, Kubaren eta uharteko agintarien aurkako tentsioa, presioa eta mehatxuak gora egin duten honetan.

"Ongi etorri Karibera, Nimitz hegazkin-ontziko erasoko taldeari!", adierazi du AEBko Hegoaldeko Aginteak (SOUTHCOM) sare sozialetan zabaldutako mezu batean. Bertan azaldu du USS Nimitz ontziak "munduko hainbat lekutan erakutsi duela bere gaitasun militarra", eta "Taiwango itsasartetik Persiako golkoraino egonkortasuna bermatu eta demokrazia defendatu" dituela.

Ondoren, AEBko aginteak adierazi du hegazkin-ontzi hori "prestutasunaren eta presentziaren eredua" dela, eta "parekorik gabeko irismena eta hilkortasuna" dituen tresna militarra dela. Era berean, ontziko hegazkin-unitatea, USS Gridley destruktorea eta USNS Patuxent hornikuntza ontzia goraipatu ditu.

Iragarpena Washingtonen eta Habanaren arteko adierazpen gordinen testuinguruan egin dute.

Rubioren hitzak

AEBk zigor gehiago ezarri dizkio Kubako Gobernuari, eta Marco Rubio Estatu idazkariak Kubako herriari proposatu dio "harreman berri" bat eraikitzea zuzen-zuzenean, agintari kubatarrak horren "tutore" izan gabe gabe. Rubioren arabera, agintariek "milioika dolar arpilatu" dituzte, besteak beste Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) enpresaren bidez; Kubako Indar Armatuen esku dagoen enpresa multzoa da hori.

"Zuek sufritzen ari zareten bitartean, enpresari horiek 18.000 milioi dolarreko aktiboak dituzte, eta Kubako ekonomiaren % 70 kontrolatzen dute (...) Dena pasatzen da haien eskuetatik", esan zuen, gaztelaniaz, sare sozialetan zabaldutako bideo batean.

Rubioren esanetan, "argindarrik, erregairik eta elikagairik ez izatearen benetako arrazoia da herrialdea kontrolatzen dutenek milaka milioi dolar arpilatu dituztela, eta diru hori ez dela herritarren mesederako erabili".

Auzipetzea

Azken orduetako gertakaririk esanguratsuena, hala ere, AEBko Justizia Departamentuak Raul Castro Kubako presidente ohia auzipetu izana da. Salatu dutenez, 1996an —Fidel Castro anaiaren Defentsa ministro zela— nazioarteko ureten zeuden erbesteratutako kubatarren Hermanos al Rescate erakundearen bi hegazkin zibil eraisteko agindua eman zuen. Eraso hartan hiru estatubatuar eta AEBn bizi zen pertsona bat hil ziren.

Miguel Diaz-Canel Kubako presidenteak salaketa hori interpretatu du Karibeko herrialdearen aurkako balizko eraso militar bat "justifikatzeko" saiakera gisa. "Horrek agerian uzten du inperioaren ordezkariek darabiltzaten harrokeria eta frustrazioa, Kubako Iraultzaren irmotasun hautsezina eta haren buruzagitzaren batasuna eta indar morala ikusita", adierazi zuen.

Kuba Munduko albisteak

Suak erabat suntsitu du Japoniako Reikado tenplu budista historikoa

Kukai monje budistari eskainitako tenplua 806. urtean eraiki zen Misen mendian, Miyajima uhartean, eta ordutik piztuta egon da bertan "betiereko sugarra" deitua, 1.200 urtez etengabe piztuta egon den sugar sakratua. Su horrekin piztu zen Hiroshimako Bakearen Parkeko sugarra 1964an, munduko bonba nuklear guztiak desagertu arte piztuta egongo dena. Ez da inor zauritu, baina ondare-galera ordezkaezina da.

