Aumenta la tensión entre EE.UU. y Cuba tras la imputación de Raúl Castro: Washington despliega un portaviones en el Caribe
La tensión aumenta por momentos en Cuba. EE.UU. anunció durante la tarde del miércoles la imputación de Raúl Castro por varios delitos presuntamente cometidos en los años 90, y a renglón seguido Washington ha continuado movimiento piezas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, envió este miércoles un mensaje al pueblo cubano para entablar una "nueva relación" sin la tutela de las autoridades isleñas. Además, el Gobierno estadounidense ha anunciado el despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de sus fuertes presiones a Cuba.
El portaviones Nimitz
El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles del despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del mar Caribe, en plena escalada de tensiones, presiones y amenazas contra Cuba y las autoridades de la isla.
"¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!", ha indicado el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en un mensaje publicado en redes sociales. En el mismo ha asegurado que el USS Nimitz "ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico".
A renglón seguido, el comando norteamericano ha señalado que este portaviones es "el paradigma de la preparación y la presencia”, un instrumento “de un alcance y letalidad sin igual”. También ha reivindicado a la unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada, al destructor USS Gridley y al buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent.
Este anuncio está enmarcado en pleno endurecimiento del intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana.
Las palabras de Rubio
EE.UU. ha impuesto nuevas sanciones contra el Gobierno de la isla, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha propuesto al pueblo cubano entablar una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades isleñas. Rubio les acusa de "saquear miles de millones de dólares", a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas.
"Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos", dijo en un mensaje en vídeo en español publicado en redes sociales.
Marco Rubio agregó que, a su juicio, "la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos (en la isla) es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo".
La imputación
El hecho más relevante en las últimas horas es, con todo, la imputación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del expresidente cubano Raúl Castro. Le acusan del derribo en 1996, cuando era ministro de Defensa de su hermano Fidel, de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, incidente en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.
Tal acusación ha sido entendida por el jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, como un intento de "justificar" una eventual agresión militar al país caribeño. “Esto evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”, indicó.
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