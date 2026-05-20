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Estados Unidos imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 y escala la tensión con Cuba

Se trata de un incidente ocurrido hace cuarenta años, cuando cazas cubanos derribaron en el estrecho de Florida dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate. Murieron cuatro pilotos.
AME8302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/05/2026.- Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO

Raúl Castro, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: AEBk Raul Castro Kubako presidente ohia inputatu du 1996an bi hegazkin erasteagatik
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EITB

Última actualización

El gobierno de Estados Unidos ha imputado al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por unos cargos que están vinculados a un incidente de 1996, cuando cazas cubanos derribaron en el estrecho de Florida dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, un ataque en el que murieron cuatro personas.

Esta imputación se produce en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump presiona para lograr un cambio de régimen en Cuba. "Estados Unidos no tolerará que un Estado paria albergue operaciones hostiles a solo noventa millas de nuestra patria", ha dicho este miércoles Trump a través de un comunicado.

De manera paralela, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha lanzado un mensaje directo al pueblo cubano ofreciendo una ayuda económica de 100 millones de dólares para paliar la severa escasez de alimentos y combustible, al tiempo que responsabiliza a la cúpula comunista de la crisis, agravada por el bloqueo estadounidense a la isla y las sanciones.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha calificado a Rubio de “vocero de intereses corruptos y vengativos”, aunque no ha rechazado explícitamente los fondos. "Sigue hablando de una asistencia de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado. Su cinismo es evidente para cualquiera cuando se trata de los efectos devastadores del bloqueo económico y el asedio energético", ha escrito Rodríguez en una publicación en X.

Acusaciones

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de Estados Unidos, y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, un grupo que auxiliaba a los balseros que intentaban escapar de la isla con destino a Florida.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados en el derribo de las avionetas: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran "terroristas", pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar las aeronaves.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.

Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de "tomar el control" del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

Estas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con graves problemas energéticos. 

Cuba Estados Unidos Internacional

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