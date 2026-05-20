El gobierno de Estados Unidos ha imputado al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por unos cargos que están vinculados a un incidente de 1996, cuando cazas cubanos derribaron en el estrecho de Florida dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, un ataque en el que murieron cuatro personas.

Esta imputación se produce en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump presiona para lograr un cambio de régimen en Cuba. "Estados Unidos no tolerará que un Estado paria albergue operaciones hostiles a solo noventa millas de nuestra patria", ha dicho este miércoles Trump a través de un comunicado.

De manera paralela, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha lanzado un mensaje directo al pueblo cubano ofreciendo una ayuda económica de 100 millones de dólares para paliar la severa escasez de alimentos y combustible, al tiempo que responsabiliza a la cúpula comunista de la crisis, agravada por el bloqueo estadounidense a la isla y las sanciones.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha calificado a Rubio de “vocero de intereses corruptos y vengativos”, aunque no ha rechazado explícitamente los fondos. "Sigue hablando de una asistencia de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado. Su cinismo es evidente para cualquiera cuando se trata de los efectos devastadores del bloqueo económico y el asedio energético", ha escrito Rodríguez en una publicación en X.