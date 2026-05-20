Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a la presunción de inocencia y ha brindado "todo su apoyo" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido su salida para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno de España.



"Es un momento muy duro, muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su Gobierno roba a manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto", ha prometido Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.



Feijóo ha preguntado a Sánchez, un día después de que el juez imputase a su "faro moral", cómo ejercía Zapatero la "influencia en su gobierno" y si va a "arremeter" también en sede parlamentaria contra los jueces de la Audiencia Nacional como "mandó" hacer a sus subordinados. Y en tercer lugar, le ha interpelado: "¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la Presidencia del gobierno de España?".

En su turno, el presidente del Gobierno español ha expresado "toda la colaboración con la Justicia" y "todo el respeto a la presunción de inocencia". "Y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha manifestado.



Tras defender la gestión de Zapatero, que "sacó a España de una guerra ilegal" y "acabó con ETA", Sánchez ha afirmado que no va a aceptar "lecciones" de quienes tanto tienen que "tapar" y tienen "tantas vergüenzas que ocultar". Además, ha avisado a Feijóo que al Gobierno "se llega con votos" y "no con atajos".