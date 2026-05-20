REUNIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales y Clavijo analizan en Vitoria respuestas conjuntas al reto migratorio

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, mantienen hoy un encuentro en Vitoria-Gasteiz dentro de la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en materias como migración, innovación y políticas sociales.
El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias Fernando Clavijo.
Pradales y Clavijo, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pradales eta Clavijo gaur bilduko dira Gasteizen migrazioaren erronkari irtenbideak emateko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordan hoy en Vitoria-Gasteiz la búsqueda de soluciones al reto migratorio. La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos, como la migración, la innovación y las políticas sociales.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado la “muy buena relación” entre ambos gobiernos y ha explicado que la cita servirá para avanzar en la búsqueda de respuestas ante la necesidad que comparten de contar con un plan estructural por parte del Gobierno de España para afrontar el fenómeno migratorio.

Durante su visita a Euskadi, Clavijo encabezará también la delegación de Coalición Canaria que se reunirá con el presidente del PNV, Aitor Esteban. Además, el jueves asistirá en Bizkaia a la inauguración de la nueva planta del grupo Europlátano, una infraestructura con la que la compañía busca reforzar la presencia del plátano de Canarias en el mercado peninsular.

Imanol Pradales Canarias Migración Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Por su parte, los socialistas y los populares critican las dudas de Etxanobe y creen que se trata de una oportunidad "histórica".

Cargar más
Publicidad
X