El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordan hoy en Vitoria-Gasteiz la búsqueda de soluciones al reto migratorio. La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos, como la migración, la innovación y las políticas sociales.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado la “muy buena relación” entre ambos gobiernos y ha explicado que la cita servirá para avanzar en la búsqueda de respuestas ante la necesidad que comparten de contar con un plan estructural por parte del Gobierno de España para afrontar el fenómeno migratorio.

Durante su visita a Euskadi, Clavijo encabezará también la delegación de Coalición Canaria que se reunirá con el presidente del PNV, Aitor Esteban. Además, el jueves asistirá en Bizkaia a la inauguración de la nueva planta del grupo Europlátano, una infraestructura con la que la compañía busca reforzar la presencia del plátano de Canarias en el mercado peninsular.