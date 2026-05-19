Putin llega a China donde se reunirá con Xi Jinping y firmará cerca de 40 acuerdos

Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ahora es el presidente ruso quien aterriza en Pekín, en un viaje de Estado de 2 días, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Oriente Medio y Ucrania serán dos de los temas que tratarán en este viaje, aunque también se espera que firmen unos 40 acuerdos, varios de ellos en materia energética.