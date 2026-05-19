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Putin llega a China donde se reunirá con Xi Jinping y firmará cerca de 40 acuerdos

HANDOUT - 19 May 2026, China, Beijing: Russia's President Vladimir Putin (C) welcomed by China's Minister of Foreign Affairs Wang Yi during a ceremony marking Putin's arrival at Beijing Capital International Airport (Shoudu). Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Putin Txinan da Xi Jinpingekin harremanak sendotzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ahora es el presidente ruso quien aterriza en Pekín, en un viaje de Estado de 2 días, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Oriente Medio y Ucrania serán dos de los temas que tratarán en este viaje, aunque también se espera que firmen unos 40 acuerdos, varios de ellos en materia energética.

Rusia China Vladímir Putin Internacional

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