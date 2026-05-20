Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 20 de mayo de 2026:
- Reunión entre Pradales y Clavijo: El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordan hoy en Vitoria-Gasteiz respuestas conjuntas al reto migratorio. La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos, como la migración, la innovación y las políticas sociales.
- Zapatero, imputado: La Audiencia Nacional ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a la aerolínea Plus Ultra.
- Reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha iniciado un viaje de Estado de 2 días a China, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Se trata del segundo viaje del mandatario ruso al país asiático en menos de un año.
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Pradales y Clavijo analizan en Vitoria respuestas conjuntas al reto migratorio
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El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.
El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno
El expresidente del Gobierno español está citado para el 2 de junio en la Audiencia Nacional imputado por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.
Zapatero asegura que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra
El ex presidente del Gobierno señala que “toda” su “actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”.
El Gobierno confía en que "la Justicia haga justicia" con Zapatero y defiende su legado
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha indicado que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos.
¿Qué es el ‘caso Plus Ultra’ y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?
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La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Por su parte, los socialistas y los populares critican las dudas de Etxanobe y creen que se trata de una oportunidad "histórica".