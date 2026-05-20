Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 20 de mayo de 2026:

- Reunión entre Pradales y Clavijo: El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordan hoy en Vitoria-Gasteiz respuestas conjuntas al reto migratorio. La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos, como la migración, la innovación y las políticas sociales.

- Zapatero, imputado: La Audiencia Nacional ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a la aerolínea Plus Ultra.

- Reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha iniciado un viaje de Estado de 2 días a China, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Se trata del segundo viaje del mandatario ruso al país asiático en menos de un año.