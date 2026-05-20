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Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Fernando Clavijo e Imanol Pradales. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko bilera Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putinen eta Xi Jinpingen arteko bilera Pekinen
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 20 de mayo de 2026:

Reunión entre Pradales y Clavijo: El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordan hoy en Vitoria-Gasteiz respuestas conjuntas al reto migratorio. La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos, como la migración, la innovación y las políticas sociales.

Zapatero, imputadoLa Audiencia Nacional ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a la aerolínea Plus Ultra.

- Reunión entre Vladimir Putin y Xi JinpingEl presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha iniciado un viaje de Estado de 2 días a China, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Se trata del segundo viaje del mandatario ruso al país asiático en menos de un año.

Titulares de Hoy Imanol Pradales Canarias Corrupción Política Psoe Vladímir Putin Rusia China Política

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