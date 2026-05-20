Reunión entre potencias
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China proclama que las relaciones con Rusia están "en el nivel más alto de su historia"

18:00 - 20:00
Xi Jinping ha recibido con honores a su homólogo ruso, Vladímir Putin.
Euskaraz irakurri: Txinak aldarrikatu du Errusiarekiko harremanak "inoizko mailarik altuenean" daudela
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EITB

Última actualización

El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido con honores a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ambas potencias han estrechado relaciones y han firmado una veintena de acuerdos y memorándums. Además, han alertado del riesgo de volver a la "ley de la selva”.

Rusia China Vladímir Putin Internacional

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