China proclama que las relaciones con Rusia están "en el nivel más alto de su historia"
El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido con honores a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ambas potencias han estrechado relaciones y han firmado una veintena de acuerdos y memorándums. Además, han alertado del riesgo de volver a la "ley de la selva”.
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Putin llega a China donde se reunirá con Xi Jinping y firmará cerca de 40 acuerdos
Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ahora es el presidente ruso quien aterriza en Pekín, en un viaje de Estado de 2 días, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Oriente Medio y Ucrania serán dos de los temas que tratarán en este viaje, aunque también se espera que firmen unos 40 acuerdos, varios de ellos en materia energética.
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