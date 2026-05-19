La Unión Africana (UA) ha elevado este lunes a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha declarado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC).

"Hasta la fecha, se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas" al brote, ha apuntado la agencia, que ha precisado que la mayoría de ellas corresponden a República Democrática del Congo y "principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara y Bunia", ubicadas en la nororiental provincia de Ituri.



En cuanto a la vecina Uganda, hasta el momento se han registrado dos posibles casos y una muerte vinculada a la cepa Bundibugyo, todos ellos en la capital del país, Kampala.

"Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) (...) han declarado oficialmente el brote de la enfermedad del virus del ébola de Bundibugyo, que afecta a República Democrática del Congo y Uganda, como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental", ha anunciado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) en un comunicado.



"Este brote se está produciendo en uno de los entornos operativos más complejos del continente, caracterizado por la inseguridad, la movilidad de la población, la fragilidad de los sistemas de salud y la escasez de contramedidas médicas", ha alertado el director de la organización, el doctor Jean Kaseya, que ha hecho un llamamiento a la "colaboración" de los Estados miembros de la Unión Africana con los CDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y los países afectados.



La declaración de la agencia sanitaria de la Unión Africana llega dos días después de que la OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Además, advirtió que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.