La OMS declara una "emergencia de salud pública internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda

La oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este sábado una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.



La declaración, que se da después de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque el anuncio recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica", tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.



Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los ochos casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.



Adicionalmente, dos laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido, sin vinculación aparente entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala, Uganda, entre el viernes y sábado.



Éstos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de "propagación internacional de la enfermedad" y de la cual ya se han documentado dos casos confirmados en Uganda de personas que viajaron desde la República Democrática del Congo.



Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales, y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves.