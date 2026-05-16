La participación alcanza el 15,07 % en Andalucía a las 11:30 horas, 0,4 puntos menos que en 2022
6 812 902 los andaluces y andaluzas pueden ejercer el derecho al voto para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.
La participación en las elecciones autonómicas de Andalucía alcanza el 15,07 % hasta las 11:30 horas, lo que supone casi cuatro décimas menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%.
Andalucía vota desde primera hora de la mañana en sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas y la incógnita de si repetirá o no la mayoría absoluta lograda hace casi cuatro años, para lo que volverá a ser clave la participación en las urnas, siempre más baja en convocatorias en solitario.
La ciudadanía andaluza decidirá si opta por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del popular Juanma Moreno, primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla Léon.
Los principales candidatos y candidatas ya han votado.
El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que acude a votar con "muy buenas sensaciones", aunque en este momento "todo está abierto", y ha deseado que haya "mucha participación".
La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha animado a los andaluces a no quedarse "en casa", y a que acudan a votar "con ilusión" en esta jornada de elecciones autonómicas en la región, que ha definido como "un día importantísimo".
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.
José Ignacio García, candidato de Adelante, también ha hecho un llamamiento a la participación y ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente".
Por último, el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha defendido la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades".
Más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas están llamados a votar
Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 2,5 % en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.
Son 6 812 902 los andaluces y andaluzas con derecho a voto en estas elecciones autonómicas, 171 046 más que los 6 641 856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores andaluces, 302 070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.
¿Qué se juega cada partido?
Las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de este domingo 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018.
En total se han presentado 27 partidos políticos, aunque solo 13 concurren en todas las circunscripciones. En cualquier caso, la pugna se prevé entre cinco formaciones: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
A falta de unas horas para que finalice la campaña, los partidos afrontan hoy los actos de cierre de campaña pero ¿qué se juega cada uno el 17 de mayo?.
De fortaleza de la izquierda a bastión de la derecha
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