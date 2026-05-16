La participación alcanza el 15,07 % en Andalucía a las 11:30 horas, 0,4 puntos menos que en 2022

La participación en las elecciones autonómicas de Andalucía alcanza el 15,07 % hasta las 11:30 horas, lo que supone casi cuatro décimas menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%.

Andalucía vota desde primera hora de la mañana en sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas y la incógnita de si repetirá o no la mayoría absoluta lograda hace casi cuatro años, para lo que volverá a ser clave la participación en las urnas, siempre más baja en convocatorias en solitario.



La ciudadanía andaluza decidirá si opta por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del popular Juanma Moreno, primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla Léon.

Los principales candidatos y candidatas ya han votado.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que acude a votar con "muy buenas sensaciones", aunque en este momento "todo está abierto", y ha deseado que haya "mucha participación".

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha animado a los andaluces a no quedarse "en casa", y a que acudan a votar "con ilusión" en esta jornada de elecciones autonómicas en la región, que ha definido como "un día importantísimo".

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.

José Ignacio García, candidato de Adelante, también ha hecho un llamamiento a la participación y ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente".

Por último, el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha defendido la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades".