Itxaso pide a EH Bildu "rigor, humildad y memoria" en sus planteamientos de vivienda

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha afirmado que "EH Bildu mueve ficha porque sabe que la vivienda avanza en Euskadi y no quiere quedarse descolgada de las soluciones" y ha reclamado a la formación soberanista "rigor, humildad y memoria" en sus planteamientos.

Itxaso ha hecho estas declaraciones este domingo en San Sebastián, acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ane Oyarbide y el secretario de Vivienda del PSE-EE de Gipuzkoa, Juantxo Marrero, durante una comparecencia celebrada en Ciudad Jardín donde, en el plazo de un mes, comenzarán las obras de 98 viviendas protegidas y tasadas en alquiler promovidas por el Gobierno Vasco.

El consejero se ha referido al plan hecho público por EH Bildu, que propone construir 30 000 viviendas en 10 años con 3500 millones de inversión, y ha opinado que lo primero que la formación liderada por Arnaldo Otegi debe reconocer es que "ha perdido mucho tiempo".

"Tiempo en el que la construcción de vivienda era considerada poco menos que un problema y no una solución. Tiempo en el que la colaboración público-privada era un sacrilegio y flexibilizar procedimientos urbanísticos se calificaba como una contrarreforma", ha denunciado.

Ha dicho que parece que EH Bildu ha descubierto que las políticas aplicadas desde el Departamento de Vivienda son precisamente la "hoja de ruta que Euskadi necesita y quieren intensificarlas". "Si es así, bienvenidos a la tarea", ha enfatizado.

Tras recordar que el propio programa con el que Pello Otxandiano se presentó a las elecciones autonómicas hace apenas dos años recogía textualmente que construir viviendas debía ser la última de las soluciones, Itxaso ha opinado que un "cambio de rumbo de este calibre solo será creíble" si EH Bildu empieza por "reconocer que sus opiniones anteriores eran equivocadas".

El consejero ha reclamado "humildad, rigor y memoria" a la coalición soberanista y le ha instado a trabajar con "datos reales ya que en la última década Euskadi ha promovido más de 15 000 viviendas protegidas y no 3000 como algunos dirigentes de EH Bildu han afirmado esta misma semana".

Ha emplazado asimismo a EH Bildu a demostrar con hechos el nuevo rumbo que proclama porque un plan para construir 30.000 viviendas en diez años requiere suelo y agilidad urbanística. "La credibilidad de esa propuesta dependerá de si apoyan operaciones estratégicas como la de Auditz Akular en Donostia", ha advertido.

Itxaso ha subrayado que buena parte de los objetivos ahora anunciados por EH Bildu ya estaban recogidos en el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi impulsado por el Departamento hace cinco años y suscrito por más de un centenar de agentes públicos y privados, que prevé alcanzar las 50 000 viviendas protegidas en alquiler para 2036.

En relación a la financiación de las futuras promociones, Itxaso ha defendido el papel "esencial" del fondo social que ultima el Gobierno Vasco para impulsar un salto de escala en la producción de vivienda protegida que permitirá apalancar cerca de 2000 millones de euros con los se prevé financiar las primeras 10 000 viviendas.

"Nuestros cálculos se basan en costes medios próximos a los 200 000 euros por vivienda. EH Bildu reduce prácticamente esos costes a la mitad y sería importante conocer cómo piensan alcanzar esos ratios", ha apuntado Itxaso.