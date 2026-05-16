Barkos afirma que "lo ideal" hubiera sido un acuerdo político sobre la concertada

La posición de Geroa Bai, ha precisado, es "desde 2015 la misma" y es "la apuesta por gobiernos plurales y progresistas y la defensa del acuerdo programático. Y en esa defensa venimos trabajando y trabajamos también desde Geroa Bai en la apuesta por la calidad en la educación, en la apuesta por el euskera y en la apuesta por que en los gobiernos de coalición trabajemos con consensos políticos. Y esto es esencial".