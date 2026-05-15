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Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza planarekin lursailak eta etxebizitza pribatuak "desjabetu" nahi dituen argitzeko eskatu dio Pradalesek EH Bilduri
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EITB

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El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias". 

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