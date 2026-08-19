Crisis migratoria
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El Gobierno Vasco insiste en la necesidad de que los menores que están solos en Ceuta retornen con sus familias

Lakua ha pedido al Gobierno español que agote todas las opciones para ello, antes de repartir a estos menores migrantes por las comunidades autónomas.

CEUTA (ESPAÑA), 16/08/2026.- Un grupo de migrantes concentrados para solicitar asilo este domingo en la playa del trampolín de Ceuta. EFE/ Reduan
Protesta de varios migrantes en Ceuta, en imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ceutan bakarrik dauden adingabeak euren familiekin bueltatzearen beharra azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo español debe agotar todas las opciones para que los menores migrantes que se encuentran solos en Ceuta retornen con sus familias.

Asimismo, ha criticado que se ha enterado a través de los medios de comunicación del plan integral que está elaborando el Ejecutivo de Madrid y le han pedido información a continuación.

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha considerado que la prioridad es que los menores regresen a sus lugares de origen respetando la normativa internacional y los derechos humanos, pero también ha expresado su voluntad de acogerlos.

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El Gobierno español trabaja con urgencia en Ceuta y en el traslado de 500 niñas migrantes solas a la península.

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