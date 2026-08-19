El Gobierno Vasco ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo español debe agotar todas las opciones para que los menores migrantes que se encuentran solos en Ceuta retornen con sus familias.

Asimismo, ha criticado que se ha enterado a través de los medios de comunicación del plan integral que está elaborando el Ejecutivo de Madrid y le han pedido información a continuación.