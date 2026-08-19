Ceutan bakarrik dauden adingabeak euren familiekin bueltatzearen beharra azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak
Eusko Jaurlaritzak beste behin azpimarratu du Espainiako Gobernuak aukera guztiak agortu behar dituela Ceutan dauden adin txikiko migratzaileak euren familiekin itzul daitezen.
Era berean, kritikatu du Madrilgo Exekutiboa prestatzen ari den plan integralaren berri hedabideen bitartez izan duela, eta informazioa eskatu diotela segidan.
Bere aldetik, Nafarroako Gobernuaren iritziz, lehentasuna da adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz euren jatorrizko lekuetara itzultzea da, baina, era berean, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du.
Espainiako Gobernua premiaz ari da lanean Ceutan eta bakarrik dauden 500 neska migratzaile penintsulara eramateko.
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