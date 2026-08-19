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Iruñeko gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak, eta homizidio gisa ikertzen ari dira

Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeko Udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren 4an, lehortearen ondorioz uraren maila jaisten hasi zenean.
Yesa pantano urtegia. EFE

EFEren artxiboko irudi bat. Esako urtegia. 

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EITB

Azken eguneratzea

Esako urtegian abuztuaren 4an agertu ziren gorpuzkiak Iruñean bizi zen gizon batenak direla baieztatu du asteazken honetan Guardia Zibilak, eta homizidio gisa ari dira ikertzen.

Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeko udaltzaingoarekin elkarlanean. Jakinarazi dutenez, zantzu guztien arabera pertsona batek edo batzuek hil zuten gizonezkoa.

Gorpuzkiak abuztuaren 4ko arratsaldeko azken orduan aurkitu zituen inguru hartatik bueltan zebilen familia batek. Urtegiaren ertz batean agertu ziren, Zigoze udalerrian (Zaragoza), lehortearen ondorioz uraren maila jaisten hasi zenean. Poliziak uste du biktimak denbora gutxi zeramala hilik.

Nafarroa Iruñea Gizartea

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