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20 urteko motorzale bat larri zauritu da Burlatan semaforo baten aurka talka eginda

Gaueko 21:00ak pasata izan da ezbeharra, eta gaztea Zainketa Berezien Unitatean dago, buruan kolpe handia hartuta. Foruzaingoa gertaturikoa ikertzen ari da.

Argazkia: Foruzaingoa
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EITB

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20 urteko motorzale bat larri zauritu da bart Burlatan, gidatzen ari zen motoa errepidetik irten eta semaforo baten aurka jo ondotik. Gaztea Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Zainketa Intentsiboen Unitatean (ZIU) dago, buruan kolpe handia hartu baitu.

Ezbeharra bart gertatu da, gaueko 21:00ak aldera, Bizkarmendia eta Ezkababide kaleen arteko elkargunean. Antza denez, gidariak motoaren kontrola galdu, errepidetik irten eta semaforoaren egituraren aurka jo du indar handiz, semaforoa bera oinarritik ateraz.

Istripuaren lekura berehala gerturatu dira Foruzaingoa, Burlatako Udaltzaingoa, suhiltzaileak eta osasun-langileak, eta gaztea erietxera eraman dute. Une honetan, Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da.

Trafiko Istripuak Nafarroa Burlata Gizartea

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