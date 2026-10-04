UHOLDEAK
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Zazpikaleetako merkatariak, ezintasuna eta kalteak tarteko, uholdeen biharamunean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Urak minutu gutxian hartu zituen saltokiak, eta kalteak eragin zituen altzari, makina eta salgaietan. Merkatari askoren ustez estoldak zikin eta buxatuta egoteak ez zuen ura behar bezala iragaztea ahalbidetu.

Bilbo Uholdeak Gizartea

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