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Los comerciantes del Casco Viejo, entre la impotencia y la preocupación por los daños tras las inundaciones

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Euskaraz irakurri: Alde Zaharreko merkatariak, ezintasunaren eta uholdeen ondorengo kalteen artean

EITB

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El agua entró en minutos en comercios y dejó importantes daños en mobiliario, equipos y mercancías; muchos comerciantes señalan además a unas alcantarillas sucias y atascadas como uno de los problemas.

Bilbao Inundaciones Sociedad

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