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Euskadi enviará a El Hierro material sanitario y personal médico para reforzar la atención a las personas migrantes
El Gobierno Vasco considera que la cooperación entre administraciones constituye un instrumento esencial para responder a situaciones como la que atraviesa El Hierro. Esta cooperación se concreta tanto en los recursos sanitarios que ya se están movilizando como en la preparación de medios adicionales ante posibles necesidades futuras.
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