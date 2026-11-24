El Ararteko ha subrayado que los datos de agresiones contra las mujeres sigue mostrando una realidad que exige una "respuesta pública firme" ante cualquier discurso que "pueda justificar o atenuar la gravedad de las agresiones machistas".



Con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Defensor del Pueblo de Euskadi ha recordado que en Euskadi cerca de 5000 mujeres y niñas han denunciado algún caso de violencia machista en lo que va de año y que solo en el segundo trimestre los juzgados vascos de violencia contra la mujer registraron 2054 denuncias, lo que supone un incremento del 13,4 %.



En una nota ha advertido de que estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y ha señalado que en su último informe ya advertía de la necesidad de corregir las "insuficiencias" en la coordinación institucional y en los servicios de atención.



El citado informe también recogía un llamamiento a promover una respuesta más eficaz ante la falta de vivienda al haberse convertido en uno de los principales obstáculos para la autonomía y la recuperación de las mujeres víctimas de violencia machista.



Ha apuntado además que a finales de este año culminará el periodo de vigencia del III Acuerdo Interinstitucional contra la Violencia Machista y ha animado a todas las instituciones a dar continuidad "a esta importante labor" y a reforzar los mecanismos de colaboración existentes en Euskadi.



"Erradicar la violencia machista en todas sus manifestaciones es una responsabilidad colectiva que apela de forma directa a las instituciones y a la sociedad en su conjunto", ha concluido.