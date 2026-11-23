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La huella del jesuita vasco Pedro Arrupe en Hiroshima llega al cine
Tras estrenarse en el festival de San Sebastián, el documental Yo viví la bomba atómica viaja al festival Zinebi de Bilbao antes de su salto a los cines en 2027. La cinta recoge testimonios de supervivientes a los que Arrupe atendió como médico tras el ataque nuclear de 1945.
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