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Las claves del nuevo Topo de San Sebastián
Euskaraz irakurri: Donostiako topo berriaren gakoak
4,2 kilómetros de longitud, tres nuevas estaciones, túneles a 40 metros de profundidad... Te resumimos todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Topo de San Sebastián.
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