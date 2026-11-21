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Cientos de personas marchan en Bilbao por las pensiones y en contra de que se recorten
Euskaraz irakurri: Ehunka lagun kalera atera dira Bilbon pentsioen alde eta murrizketen aurka
Cientos de Personas se han manifestado este sábado en Bilbao en defensa del sistema público de pensiones y en contra de posibles recortes a poco más de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre. "No vamos a permitir que PP y Vox vuelvan a imponer recortes", ha señalado el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, convocante de la movilización.
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