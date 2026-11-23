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El nuevo Topo afronta su primer día laborable tras su inauguración el sábado
Euskaraz irakurri: Topo berriak lehen laneguna du larunbatean inauguratu ondoren
La pasante subterránea que atraviesa el centro de San Sebastián recibe a trabajadores y estudiantes desde primera hora.
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