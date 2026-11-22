Salvamento Marítimo y Guardia Civil han escoltado este domingo hasta el puerto herreño de La Restinga a tres cayucos con 179 personas en total a bordo.

Del primer cayuco han desembarcado 74 personas de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 3 menores. Esta embarcación habría partido hace siete días de Thies en Senegal y a bordo viajaban personas de este país y de Guinea Conakry.

Por su parte en el segundo cayuco viajaban 83 personas, entre ellas 13 mujeres y 12 menores, que han relatado que llevaban cinco días de navegación desde Sant Louis en Senegal y sus ocupantes son de nacionalidad senegalesa y de Mali.

En el tercer cayuco iban 22 inmigrantes subsaharianos a bordo, entre ellos una mujer y tres menores de edad.

Todos presentaban buen estado de salud y no ha sido preciso derivar a ninguna persona al hospital.