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Zaporeak apaga sus fogones en Lesbos tras once años de ayuda a las personas refugiadas
Después de once años y millones de platos servidos, Zaporeak se ve obligada a cerrar sus cocinas ante las crecientes trabas legales del Gobierno griego. Un equipo de Euskal Telebista ha sido testigo de esta última comida, marcada por la tristeza de la despedida y la satisfacción por la labor realizada.
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