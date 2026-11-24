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"No actuar ante un caso de violencia machista ya nos hace cómplices"
Euskaraz irakurri: "Indarkeria matxistaren aurrean ez badugu esku hartzen, konplizeak gara"
Ante el típico chiste o conducta machista, ¿te callas para mantener la paz social o intervienes? El famoso "yo no hago nada" ya no nos libra de la responsabilidad, como recuerda la campaña de este año de Emakunde con motivo del 25N.
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