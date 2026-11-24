¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
815 migrantes llegan a Canarias en las últimas horas, 48 de ellos niños
Los Servicios de Emergencias han interceptado ocho embarcaciones cerca de la costa, tres en la zona de El Hierro y otras dos en Tenerife, la mayoría procedentes de Senegal, Gambia y Guinea, y casi 14.000 llegadas este mes a Canarias.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Iñaki Goñi, médico vasco en El Hierro: 'La situación que estamos viendo aquí es desoladora'
EN DIRECTO
Hace min.
Dos mujeres trasladadas al hospital tras un incendio en una vivienda en Berriozar
EN DIRECTO
Hace min.
Nace EHU-iBio, el centro que investigará la relación de la salud entre animales, plantas y humanos
EN DIRECTO
Hace min.
La huella del jesuita vasco Pedro Arrupe en Hiroshima llega al cine
EN DIRECTO
Hace min.
"Por todas" recoge la lucha de Asun Casasola como activista contra la violencia machista
EN DIRECTO
Hace min.
Detenida una mujer en Sestao acusada de agredir con un arma blanca a tres personas
EN DIRECTO
Hace min.
El nuevo Topo afronta su primer día laborable tras su inauguración el sábado
EN DIRECTO
Hace min.
Finalizadas las retenciones en la N-1, en Andoain, tras un accidente entre varios vehículos
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: Última semana de campaña electoral, primer día laborable del nuevo Topo de Donostialdea y fracaso de la COP31
Cargar más