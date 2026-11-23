Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife con 815 inmigrantes a bordo, entre ellos 73 mujeres y 48 menores. Los médicos que trabajan en El Hierro aseguran que es terrible lo que está pasando allí. Hablamos con el médico vasco Iñaki Goñi Zubiri, desplazado hasta la isla para ayudar a los migrantes que llegan.