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Kanaria Uharteetara 815 migratzaile iritsi dira azken orduotan, 48 umeak dira
Larrialdi zerbitzuek zortzi ontzi atzeman dituzte kostatik hurbil: hiru Hierro inguruan eta bi Tenerifen. Migratzaile gehienak Senegaldik, Gambiatik eta Gineatik etorritakoak dira. Hil honetan, ia 14.000 migratzaile iritsi dira Kanarietara.
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