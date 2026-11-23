Bi emakume ospitalera eraman dituzte Berriozarreko etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz
22 urteko emakume bat oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia batean eraman dute kea arnasteagatik, eta 49 urteko beste emakume bat, berriz, erredurekin ebakuatu dute, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia batean.
Bi emakume Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte pronostiko erreserbatuarekin, Berriozarko Errekalde kaleko etxebizitza batean izandako sute baten ondorioz.
22 urteko emakume bat oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia batean eraman dute ospitalera, kea arnasteagatik, eta 49 urteko beste emakume bat, berriz, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia batean erredurak zituela ebakuatu dute, 112-SOS Nafarroak jakinarazi duenez.
Sua gela batean piztu da, 12:48 aldera, eta larrialdietatik Trinitarioko parkeko suhiltzaileak, bi anbulantzia, mediku talde bat eta Udaltzaingoa mobilizatu dituzte.