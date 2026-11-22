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Oihane Mateos ORAINeko burua izandakoa omendu dute igeriketako kideek
Igarondo Igeriketa Bazkuna (egun, Tolosaldea IKT) elkartean egiten zuen igeri Mateosek. Berarekin ibiltzen zirenek omenaldi sentitua egin diote gaur Usabal kiroldegian. Kazetaria abuztuan hil zen.
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