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Hiru hamarkada bete dira lehen tamagotchia merkaturatu zenetik
Mundu osoan milioika haur eta nerabe konkistatu zituen maskota birtualak 30 urte bete ditu merkaturatu zenetik, eta pop kulturaren ikono eta 90eko hamarkadako nostalgiaren ikur bihurtu da.
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