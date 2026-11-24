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"Indarkeria matxistaren aurrean ez badugu esku hartzen, konplizeak gara"
Txiste edo jarrera matxista baten aurrean, isilik geratuko zinateke "bake" sozialari eusteko, ala zeozer esango zenuke? "Nik neuk ez dut ezer egiten" famatu horrek jada ez du balio norbanakoaren ardura saihesteko, A25aren harira Emakundek prestatutako kanpainaren arabera.
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