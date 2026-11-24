El Gobierno español ampliará el permiso de nacimiento y cuidado a 20 semanas por progenitor
En el caso de las familias monoparentales será de 34 semanas. El Gobierno también ha aprobado la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días. Por otro lado, ha anunciado que prorrogarán los actuales descuentos al transporte público para 2027.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor.
Según han anunciado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales, se cumple así con el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición.
En el caso de las familias monoparentales será de 34 semanas y una parte del permiso se puede guardar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años, ha avanzado Díaz, que incide en que son semanas "intransferibles y pagadas al 100 %".
En verano de 2025, el Gobierno amplió en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos hasta las 19 semanas, dando por cumplida la transposición de la directiva europea de cuidados.
Según recuerdan fuentes del Ministerio de Trabajo, en la normativa de esta ampliación se recogió el compromiso de extender hasta las 20 semanas este permiso.
"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", ha destacado Sánchez en X.
"En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres 5. Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos", añade Díaz en un hilo en Bluesky.
Durante décadas, añade Díaz, tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres.
Permisos por fallecimiento hasta 10 días
El Gobierno también ha aprobado la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días, lejos de los dos actuales (cuatro en caso de desplazamiento).
Según ha asegurado Díaz, "son medidas que van dirigidas a las familias", en tanto que la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha considerado que "España se convierte así en un referente en corresponsabilidad".
Asimismo, se ha aprobado también un permiso que permitirá la reducción o adaptación de la jornada laboral para cuidar a un familiar en cuidados paliativos y otro para acompañar a personas en procesos de eutanasia.
Extienden los descuentos al transporte público
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha anunciado que han prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.
En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1213 millones de euros.