En el caso de las familias monoparentales será de 34 semanas y una parte del permiso se puede guardar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años, ha avanzado Díaz, que incide en que son semanas "intransferibles y pagadas al 100 %".



En verano de 2025, el Gobierno amplió en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos hasta las 19 semanas, dando por cumplida la transposición de la directiva europea de cuidados.



Según recuerdan fuentes del Ministerio de Trabajo, en la normativa de esta ampliación se recogió el compromiso de extender hasta las 20 semanas este permiso.



"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", ha destacado Sánchez en X.



"En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres 5. Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos", añade Díaz en un hilo en Bluesky.



Durante décadas, añade Díaz, tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres.

