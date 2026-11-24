Entre enero y octubre de 2026, la Ertzaintza ha registrado 6646 casos de violencia contra la mujer en la Comunidad Autónoma Vasca, y comparando con el mismo periodo del año anterior, este tipo de delitos ha crecido un 11,23 %, ya que entonces se registraron 5975, según datos facilitados este martes por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

De ellas, la mayoría son malos tratos habituales físicos, coacciones y amenazas cometidas por parte de sus parejas o exparejas.

En lo que va de año no se ha contabilizado ningún homicidio doloso, aunque sí se han producido cuatro casos de tentativa de homicidio doloso o asesinato a mujeres por parte de su pareja o expareja.

En estos momentos, 6917 mujeres reciben algún tipo de protección de la Ertzaintza, de las cuales, 97 se encuentran en la situación de riesgo más elevada.