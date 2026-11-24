Aumentan los casos de violencia contra las mujeres en un 11 % en Euskadi en los diez primeros meses de 2026
Entre enero y octubre de 2026, la Ertzaintza ha registrado 6646 casos de violencia contra la mujer en la Comunidad Autónoma Vasca, y comparando con el mismo periodo del año anterior, este tipo de delitos ha crecido un 11,23 %, ya que entonces se registraron 5975, según datos facilitados este martes por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
De ellas, la mayoría son malos tratos habituales físicos, coacciones y amenazas cometidas por parte de sus parejas o exparejas.
En lo que va de año no se ha contabilizado ningún homicidio doloso, aunque sí se han producido cuatro casos de tentativa de homicidio doloso o asesinato a mujeres por parte de su pareja o expareja.
En estos momentos, 6917 mujeres reciben algún tipo de protección de la Ertzaintza, de las cuales, 97 se encuentran en la situación de riesgo más elevada.
Violencia contra las mujeres (Datos entre enero y octubre de 2026)
- Casos de violencia ejercida por la pareja o expareja: 4.781 (+11,11 %). De ellas, la mayoría son malos tratos habituales físicos, injurias, vejaciones y lesiones, seguido de los delitos contra la libertad como amenazas, coacciones, o acoso.
- Violencia Doméstica: 1205 casos en lo que va de año frente a los 1023 del mismo periodo en 2025, un 17,79 % más.
- Delitos contra la libertad sexual: 660 casos frente a los 649 del año anterior, un 1,69 % más. La mayoría han sido agresiones sexuales, 388, pero suponen una bajada del 4,90 %. Las agresiones sexuales más graves han aumentado desde las 126 producidas en 2025 hasta las 155 de este año.
2254 casos de violencia activos en Navarra
Navarra conmemora este miércoles el Día Internacional para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres con 2254 casos activos, según el sistema policial Viogen. Entre abril y junio, los juzgados navarros han recibido 871 denuncias, 78 menos (8,2 %) que en el mismo periodo del año anterior, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
En ese mismo periodo, se han incoado 176 órdenes de protección y los jueces han adoptado 144. La tasa de víctimas en Navarra se ha situado en 23,6 por cada 10 000 mujeres, por encima de la media del Estado español.
En lo que va de 2026, la Comunidad foral ha registrado dos muertes de mujeres por violencia machista: una en Sarriguren el 20 de febrero y otra en Arguedas el 16 de mayo.