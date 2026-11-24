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Euskadik osasun materiala eta medikuak bidaliko ditu Hierrora, migratzaileen arreta indartzeko
Eusko Jaurlaritzak iritzi dio gobernuen arteko elkarlana beharrezkoa dela Hierrok bizi duenaren gisako egoerei aurre egiteko. Gainera, Espainiako Gobernuari aurpegiratu dio ez dela bere eginkizunak betetzen ari.
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