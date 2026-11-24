% 6,4 ezkontza gehiago izan dira Euskadin bigarren hiruhilekoan, guztira 2.345
Ezkontza horietatik 2.267 sexu ezberdineko pertsonen artekoak izan ziren eta 78 sexu bereko bikoteak —52, emakumeen artekoak, eta 26, gizonen artekoak—.
2026ko bigarren hiruhilekoan 2.345 ezkontza izan dira Euskadin, hau da, 2025eko aldi berean baino % 6,4 gehiago.
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak asteartean zabaldutako datuen arabera, ezkontza horietatik 2.267 sexu ezberdineko pertsonen artean izan ziren, eta 78 sexu berekoen artean —52 emakumeen artean eta 26 gizonen artean—.
Araban, 298 ezkontza izan ziren, iaz baino % 8,6 gutxiago; Bizkaian 1.114, iaz baino % 7,9 gehiago; eta Gipuzkoan 817, % 14,4 gehiago.
Ezkontzen % 92,7 zibilak izan ziren, eta % 7,3, erlijiosoak.
Eustaten arabera, 1.889 senarren (% 84,3) lehen ezkontza izan zen, eta 19 alargun eta 334 dibortziatu berriro ezkondu ziren.
Emazteen artean, 1.911 ezkongabeak ziren (% 83,4), 369 dibortziatuak eta 12 alargunak.
Adinaren araberako banaketari dagokionez, gizonen % 91,3k eta emakumeen % 87,5ek 30 urte edo gehiago zituzten.