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Auto-pilaketak Leioako errepidean, kamioi baten matxuraren ondorioz
Kamioi batek matxura izan du, eta auto-pilaketa handiak eragiten ari da Getxorako noranzkoan, Txorierriko lotunera arte.
Kamioi batek matxura izan du BI-637 errepideko 12. kilometroan, Leioan.
Horren ondorioz, errail bat itxi dute eta Txorierriko lotunera arteko auto-pilaketak eragiten ari da uneotan.
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