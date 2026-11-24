¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Retenciones en La Avanzada por un camión averiado
Un camión ha sufrido una avería que está provocando importantes retenciones en la BI-637, sentido Getxo, hasta el enlace del Txorierri.
Euskaraz irakurri: Auto-pilaketak Avanzada errepidean, kamioi baten matxuraren ondorioz
Un camión ha sufrido una avería en el kilómetro 12 de la BI-637, en Leioa.
Tráfico ha informado del cierre de un carril, que está provocando retenciones que llegan hasta, aproximadamente, el enlace del Txorierri .
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Dos personas heridas, una de ellas grave, en una colisión frontal de dos vehículos en la NA-122 en Cárcar
EN DIRECTO
Hace min.
Euskadi enviará a El Hierro material sanitario y personal médico para reforzar la atención a las personas migrantes
EN DIRECTO
Hace min.
Aumentan los casos de violencia contra las mujeres en un 11 % en Euskadi en los diez primeros meses de 2026
EN DIRECTO
Hace min.
Suben un 6,4 % los matrimonios en Euskadi en el segundo trimestre, hasta los 2345
EN DIRECTO
Hace min.
Frenan el desahucio de una familia con dos hijos menores en Amara Berri
EN DIRECTO
Hace min.
Derecho a Morir Dignamente defiende la actual ley de eutanasia tras apostar Feijoo por aprobar una nueva ley
EN DIRECTO
Hace min.
El Ararteko pide respuestas "firmes" a los discursos que "atenúen" la violencia machista
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno español ampliará el permiso de nacimiento y cuidado a 20 semanas por progenitor
EN DIRECTO
Hace min.
"No actuar ante un caso de violencia machista ya nos hace cómplices"
Cargar más