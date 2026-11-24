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Dos personas heridas, una de ellas grave, en una colisión frontal de dos vehículos en la NA-122 en Cárcar
El accidente se ha producido a las 12:08 horas. En los vehículos solo viajaban los conductores.
Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras colisionar frontalmente los turismos que conducían en el punto kilométrico 28 de la carretera NA-122, a la altura del término municipal de Cárcar, en Navarra
El siniestro se ha producido a las 12:08 horas, según informa la Policía Foral, que indica que en los vehículos solo viajaban los conductores.
A consecuencia del impacto, uno de ellos, de 29 años, ha quedado atrapado en el interior de su vehículo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación antes de ser evacuado en estado grave al Hospital Universitario de Navarra, mientras que el segundo implicado ha sufrido heridas de carácter leve.
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