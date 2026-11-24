Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri, bi ibilgailuk aurrez aurre talka eginda, NA-122 errepidean, Carcarren
Istripua 12:08an gertatu da. Ibilgailuetan gidariak bakarrik zihoazen.
Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri, gidatzen ari ziren autoek aurrez aurre talka eginda, NA-122 errepideko 28. kilometroan, Carcar udalerrian, Nafarroan.
Ezbeharra 12:08an gertatu da, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Kolpearen ondorioz, horietako bat, 29 urtekoa, ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da eta suhiltzaileek esku hartu behar izan dute kotxetik ateratzeko. Ondoren, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, larri. Bigarren gidariak, berriz, zauri arinak ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Euskadik osasun materiala eta medikuak bidaliko ditu Hierrora, migratzaileen arreta indartzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Emakumeen aurkako indarkeria kasuak % 11 igo dira Euskadin 2026ko lehen hamar hilabeteetan
ZUZENEAN
Duela min.
% 6,4 ezkontza gehiago izan dira Euskadin bigarren hiruhilekoan, guztira 2.345
ZUZENEAN
Duela min.
Bi seme-alaba adingabe dituen familia baten etxegabetzea geldiarazi dute Amara Berrin
ZUZENEAN
Duela min.
Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak eutanasia legea defendatu du Feijook lege berri bat onartzeko asmoa agertu ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Indarkeria matxista "gutxiesten duten diskurtsoen aurrean erantzun irmoen" alde egin du Arartekoak
ZUZENEAN
Duela min.
Jaiotza eta zaintza baimena 20 astera luzatuko du Espainiako Gobernuak
ZUZENEAN
Duela min.
"Indarkeria matxistaren aurrean ez badugu esku hartzen, konplizeak gara"
ZUZENEAN
Duela min.
Kanaria Uharteetara 815 migratzaile iritsi dira azken orduotan, 48 umeak dira
Gehiago ikusi