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Jon Agirre legazpiarraren belarri tortillak nazioarteko lehiaketa bat irabazi du
Goiherri jatetxeko sukaldariak patata tortillaren eta belarriaren arteko fusioa aurkeztu du IV. Nazioarteko Patata Tortilla Txapelketan. Lehiaketa gaur egin dute Alacanten.
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