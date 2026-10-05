GASTRONOMIA
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Jon Agirre legazpiarraren belarri tortillak nazioarteko lehiaketa bat irabazi du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Goiherri jatetxeko sukaldariak patata tortillaren eta belarriaren arteko fusioa aurkeztu du IV. Nazioarteko Patata Tortilla Txapelketan. Lehiaketa gaur egin dute Alacanten.

Gastronomia Legazpi Gipuzkoa Gizartea

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