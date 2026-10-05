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La tortilla de oreja con aroma de pimentón del legazpiarra Jon Agirre gana un concurso internacional
El chef del restaurante Goiherri ha presentado su fusión entre tortilla de patatas y oreja. El resultado ha sido el vencedor del IV Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas Con... Trofeo Tescoma, celebrado en Alicante.
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