GASTRONOMÍA
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La tortilla de oreja con aroma de pimentón del legazpiarra Jon Agirre gana un concurso internacional

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El chef del restaurante Goiherri ha presentado su fusión entre tortilla de patatas y oreja. El resultado ha sido el vencedor del IV Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas Con... Trofeo Tescoma, celebrado en Alicante.

Gastronomía Legazpi Gipuzkoa Sociedad

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