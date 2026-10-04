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Giro aparta Lazkaon, Kilometroak festaren edizio borobilean
Aurtengo Kilometroak berezia zen, eta igarri egin da. Lazkaon, festa aurrenekoz, 1977an, ospatu zuen herrian, egin dute Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. jaia. Eguraldia lagun izan dute, gainera.
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