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Giro aparta Lazkaon, Kilometroak festaren edizio borobilean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo Kilometroak berezia zen, eta igarri egin da. Lazkaon, festa aurrenekoz, 1977an, ospatu zuen herrian, egin dute Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. jaia. Eguraldia lagun izan dute, gainera. 

Kilometroak 2025 Lazkao Gipuzkoa Gizartea

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