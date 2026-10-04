FIESTA DE LAS IKASTOLAS DE GIPUZKOA
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Inmejorable ambiente en Lazkao, en la 50 edición de Kilometroak

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Giro aparta Lazkaon, Kilometroak festaren edizio borobilean

EITB

Última actualización

Kilometroak 2026 era especial y se ha notado. La fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa ha vuelto a su "lugar de origen", a la localidad donde se celebró por primera vez en 1977. 

Kilometroak 2025 Lazkao Gipuzkoa Sociedad

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