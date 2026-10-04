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Inmejorable ambiente en Lazkao, en la 50 edición de Kilometroak
Euskaraz irakurri: Giro aparta Lazkaon, Kilometroak festaren edizio borobilean
Kilometroak 2026 era especial y se ha notado. La fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa ha vuelto a su "lugar de origen", a la localidad donde se celebró por primera vez en 1977.
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